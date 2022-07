Milan, la pista Sanches non è abbandonata. Il tempo il miglior alleato

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport il Milan non avrebbe ancora abbandonato la pista che porta a Renato Sanches nonostante il giocatore abbia espresso la sua volontà di giocare a Parigi. I rossoneri sono convinti che più passa il tempo meno possibilità ci sono che il Psg provi l'affondo per il calciatore del Lille. Il Milan ha già presentato l'offerta al club francese e avrebbe anche un accordo con il giocatore: anche in questo caso si tratta di aspettare e capire l'evoluzione della trattativa in terra francese.