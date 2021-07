Alla Sampdoria piace Andrea Conti. Come riporta il Corriere dello Sport, il club blucerchiato ha messo nel mirino l’esterno rossonero dopo l’arrivo in panchina di Roberto D’Aversa, il tecnico che lo aveva chiesto l’anno scorso a Parma. La posizione di Conti resta in bilico, perché la dirigenza del Milan è intenzionata ugualmente a prendere un altro terzino destro.