Milan, l’affare Piatek non dipenderà dal sì di Bertolacci

Nell’affare col Genoa potrebbe rientrare anche una contropartita tecnica. I nomi proposti dal Milan sono Halilovic (fuori dai piani di Gattuso) e, soprattutto, Bertolacci. Quest’ultimo ha uno stipendio da 2 milioni netti all’anno e il contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sta ragionando sulle condizioni della sua uscita anticipata dal Milan. Le prossime ore - scrive la rosea - saranno importanti per le sue riflessioni, ma l’esito dell’affare Piatek non dipenderà certo dalla decisione del centrocampista.