Milan, le alternative a Tanganga in difesa sono Diallo e N’Dicka

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per rinforzare la difesa del Milan, in pole c'è sempre Japhet Tanganga del Tottenham: il centrale inglese ha già detto sì al trasferimento in rossonero, ma va ancora trovata la formula giusta per convincere il Tottenham. Il Diavolo, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, tiene comunque d'occhio anche altri profili: le alternative sono Abdou Diallo del Psg, e Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.