Milan, le cifre del contratto di Piatek

Dopo aver raggiunto un accordo di massima per il cartellino, nei prossimi giorni i vertici del Milan approfondiranno anche il tema dello stipendio di Piatek. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei precedenti incontri Leonardo aveva convenuto con Giuffrida - il manager del polacco - per un quinquennale da 1.8 milioni di euro a salire (fino a 2 milioni e oltre). Più i bonus, ovviamente. Le parti si rivedranno per dettagliare quest’accordo.