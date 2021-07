Milan, le nuove cifre dell'affare Tonali

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri sono stati positivi i nuovi contatti telefonici tra Cellino e i dirigenti del Milan. Anche da Elliot sono arrivati segnali soddisfacenti sul nuovo accordo per Tonali, che prevede un investimento di altri 7 milioni di euro (dopo i 10 pagati un anno fa). Per arrivare ai 25 milioni concordati ci sono i 3 della valutazione di Olzer e gli altri 5 di bonus. Il Brescia, dunque, ha rinunciato a 10 milioni per il centrocampista.