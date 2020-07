Milan, le priorità: il rinnovo di Ibra e capire cosa farà Maldini

Il Milan ha deciso di aprire un nuovo capitolo con Stefano Pioli in panchina dopo la rinuncia a Ralf Rangnick. L’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, ha provato a spiegare le motivazioni: “Stefano Pioli è sempre stato candidato per il futuro, per mettere in atto la nostra visione di un Milan competitivo e moderno”. E sul tentativo di portare Rangnick in rossonero ha detto: “Ho avuto dei contatti con altri possibili candidati in passato, ma smentisco vi siano impegni economici o penali per il club. Ripeto, mai nessun accordo è stato siglato con altri possibili candidati. Pioli è la mia prima scelta come allenatore”.

Ora la questione è capire cosa farà il Milan con Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta vincente a Sassuolo che ha regalato la qualificazione aritmetica in Europa League. Il bomber svedese attende una chiamata dal club ma con la permanenza di Pioli potrebbe avere uno sponsor in più. L’allenatore sicuramente chiederà la conferma di Ibra, dunque in società valuteranno ogni possibilità. Seve però un incontro per mettere nero su bianco.

Stessa cosa per Paolo Maldini, uscito rafforzato e vincitore dallo scontro con Rangnick. Il tedesco avrebbe dovuto prendere il posto dell’ex capitano rossonero, ma ora toccherà a lui decidere se rimanere o andare via. Serve un chiarimento sul ruolo con Gazidis, comprendere a pieno le mansioni di Paolo e quanta operatività potrà avere sul mercato. Le possibilità che Maldini resti al Milan sono molto più alte rispetto a qualche settimana fa.