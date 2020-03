Milan, l’operazione Zaracho è al momento "congelata"

In stand-by i rinnovi, ma anche le trattative per portarsi avanti su alcuni giocatori. Come riporta Tuttosport, l’operazione Zaracho è al momento bloccata. L’argentino è uno degli obiettivi di mercato del Milan. O meglio, lo era di Boban e Maldini. Se Paolo dovesse restare nel club, la trattativa con il Racing potrebbe proseguire. In caso contrario, bisognerà capire le intenzioni del nuovo allenatore e degli uomini di Gazidis.