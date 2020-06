Al momento l'operazione Longstaff si è complicata, il Newcastle sta cercando di fare di tutto pur di trattenere il calciatore. L'Udinese però non rimane a guardare: i bianconeri, infatti, si stanno muovendo anche per Tommaso Pogeba. Non sarà facile convincere il Milan, anche perché sul centrocampista in prestito al Pordenone ci sono molte squadre. A riportarlo è TuttoUdinese.