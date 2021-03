Tra i possibili sostituti di Gigio Donnarumma in caso di addio a fine stagione del giovane portiere rossonero, c'è anche Mike Maignan, estremo difensore classe 1995 del Lille. Come riporta Tuttosport, il giocatore francese, che piace molto anche al Tottenham che lo vorrebbe come erede di Lloris, ha il contratto in scadenza nel 2022 e viene valutato intorno ai 12-13 milioni di euro.