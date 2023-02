Milan, Marko Lazetic vicino al prestito all'Altach di Miro Klose

MilanNews.it

Secondo quanto riferito questa mattina dal sito gianlucadimarzio.com, il giovane attaccante del Milan classe 2004 Marko Lazetic sarebbe prossimo a trasferirsi nella Bundesliga austriaca, all'Altach, in prestito fino a giugno. Il calciatore serbo finirebbe dunque nella squadra allenata da una leggenda del calcio come Miroslav Klose che in passato era stato allenato anche da Pioli e che era stato recentemente in visita a Milanello. L'operazione è possibile dal momento che il mercato in Austria è aperto fino a lunedì 6 febbraio.