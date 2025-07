Milan, Mike Maignan ha detto no al Galatasaray

vedi letture

Prima del Mondiale per Club, Mike Maignan è stato ad un passo dal Chelsea, ma i Blues, che poi hanno alzato il trofeo dopo aver battuto in finale il PSG, non hanno trovato un accordo con il Milan e così la trattativa è saltata. Nelle settimane successiva, c'è stato però un altro club che si è fatto avanti per il francese, vale a dire il Galatasaray, che però ha ricevuto un no dall'ex Lille. A riferirlo è questa mattina Il Giornale.

Nei giorni scorsi, sulla decisione di Maignan di restare al Milan, si è espresso anche il nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri: "Sono felice che Maignan abbia scelto di restare, sarà il capitano, è un giocatore importante e uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. La società è stata molto brava a convincerlo a restare".