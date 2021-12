Milan-Milenkovic, affare complicato: troppi i 15 milioni che chiede la Fiorentina

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è stato a lungo nel mirino del Milan in passato e ora che i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centrale per gennaio il suo nome è tornato di moda. Secondo Tuttosport, resta però un affare molto complicato da chiudere: per lasciarlo partire, infatti, il club viola chiede almeno 15 milioni di euro, una cifra che il Diavolo non ha a disposizione per questa finestra invernale dei trasferimenti.