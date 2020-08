Milenkovic resta la prima scelta del Milan per la difesa. Ma il costo del cartellino complica i piani del club rossonero. Come riporta Tuttosport, infatti, la Fiorentina chiede 40 milioni di euro per il centrale serbo e non sarà facile trattare sul prezzo. La società viola è intenzionata a monetizzare il più possibile dall'eventuale cessione del giocatore.