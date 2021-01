Milan, Musacchio non vuole andare via a gennaio. Possibile prestito per Duarte

Con l'arrivo sempre più probabile di Mohamed Simakan, il Milan potrebbe sfoltire un po' reparto dei difensori centrali dove Romagnoli, Kjaer, Gabbia e Kalulu sono assolutamente intoccabili. Come riporta Tuttosport questa mattina, se Mateo Musacchio non sembra intenzionato ad andare via a gennaio e arrivare così alla naturale scadenza del contratto a giugno, Leo Duarte potrebbe trasferirsi in prestito per giocare con continuità.