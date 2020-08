Milan, nel mirino c'è sempre anche Ricci dell'Empoli

Giovani talenti da crescere e far consacrare: è questo l'identikit di mercato individuato dal Milan per dare continuità sul mercato al ciclo di Stefano Pioli. Come riporta il Corriere dello Sport, oltre ai soliti Pessina e Florentino Luis, tra gli obiettivi rossoneri rientra così anche quel Samuele Ricci che tanto bene ha fatto ad Empoli quest'anno. Il classe 2001, regista, è stato d'altronde tra le più belle sorprese della Serie B 2019-2020, con ben 30 presenze stagionali e 1.832 minuti giocati.