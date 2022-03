Milan, nel mirino Coulibaly del Monaco. Viene paragonato a Camavinga

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il Milan avrebbe messo nel mirino Mamadou Coulibaly della Primavera del Monaco. Classe 2004, centrocampista paragonato in patria a Casalinga - non di molto più grande - Coulibaly fa parte della Primavera monegasca. Si può liberare a zero a giugno e secondo gazzetta.it il Milan lo avrebbe messo nel mirino, intensificando negli ultimi giorni i contatti. Amplia la concorrenza in Europa.