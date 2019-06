Milan, nel mirino Sensi e Veretout: in entrambi i casi Cutrone potrebbe entrare nell’affare

In vista della prossima stagione, dopo aver chiuso l'acquisto di Krunic dall'Empoli, il Milan avrebbe messo nel mirino Stefano Sensi e Jordan Veretout per rinforzare il centrocampo: secondo gazzetta.it, in entrambi i casi Patrick Cutrone potrebbe entrare nell’affare in quanto sia Sassuolo che Fiorentina hanno sondato il terreno per il giovane centravanti rossonero.