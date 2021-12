Milan, nessuna possibilità di anticipare l'arrivo di Adli a gennaio

Il Milan lo ha acquistato in estate dal Bordeaux per circa 8 milioni di euro, un prezzo di saldo arrivato ad una condizione ben precisa: Yacine Adli rimarrà in prestito al club di Ligue 1 fino a giugno 2022. Ed ecco perché il classe 2000, che quest'anno si sta mettendo in mostra con le sue giocate, i dribbling e i passaggi illuminanti, non è nei piani della dirigenza rossonera per gennaio: anche se si dovesse decidere di intervenire sul mercato nel reparto di centrocampo, e al momento non è così, ad oggi Adli non è un'opzione da prendere in considerazione.