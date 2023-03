MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan sembra aver già deciso di non riscattare Sergino Dest, il quale tornerà quindi al Barcellona al termine di questa stagione: i rossoneri non intendono infatti spendere i 20 milioni di euro che servirebbero per portarlo a titolo definitivo a Milanello. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.