Milan, Nunez del Benfica tra gli obiettivi per l'attacco

Sul taccuino di Maldini e Massara, alla voce "attaccanti", c'è anche l'uruguaiano Darwin Nuñez, di proprietà del Benfica. Il club portoghese ha speso 24 milioni per il suo cartellino e ha fissato una clausola da ben 150 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rendimento non esattamente travolgente del giocatore potrebbe portare a un addio anticipato, ovviamente a prezzi abbordabili per le casse rossonere.