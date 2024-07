Milan, nuovo sondaggio per Javi Guerra del Valencia

Spunta una nuova idea per il centrocampo del Milan viste le difficoltà per arrivare a Youssouf Fofana per il quale il Monaco ora pretende 35 milioni di euro. Dopo il sondaggio fatto lo scorso gennaio, i rossoneri sono tornati sulle tracce di Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia. Lo riferisce il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, su X che aggiunge che al momento i rossoneri hanno chiesto informazioni al club spagnolo e all'entourage del giocatore per conoscere e valutare le richieste economiche.