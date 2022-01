Milan, obiettivo Botman: rimane caldo l’asse con il Lille

Rimane caldo l'asse con il Lille. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport parlando del mercato del Milan e dell’interesse concreto per Sven Botman. Come sottolinea lo stesso quotidiano romano, arrivare al difensore olandese significa mettere in conto un notevole investimento. L'urgenza di trovare un difensore, quindi, senza dimenticare il budget ridotto a disposizione di Maldini e Massara per la campagna acquisti di gennaio, potrebbe far slittare il colpo Botman all’estate.