Il Milan non molla la pista Correa. Come riporta il Corriere della Sera, un contatto è avvenuto anche ieri. L’argentino non è stato convocato dall’Atletico Madrid per la gara con l’Eibar. I rossoneri per ora non intendono avvicinarsi ai 50 milioni chiesti dagli spagnoli, ma a poche ore dal gong del mercati, nessuno scenario è da escludere.