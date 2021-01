Milan, obiettivo Meité: si pensa al prestito con diritto di riscatto

La tribuna di Meité contro il Milan (ufficialmente per scelta tecnica) è da leggere in chiave mercato poiché il centrocampista del Torino è al centro dell’interesse proprio dei rossoneri. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sulle strategie della società milanista. I vertici di via Aldo Rossi stanno pensando al giocatore granata per rinforzare la mediana e potrebbero proporre al Toro un prestito oneroso da un milione con un diritto di riscatto fissato a 10.