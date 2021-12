Milan, obiettivo Milenkovic: la Fiorentina chiede 20 milioni

Il Milan, a caccia di un difensore centrale per gennaio, sta continuando a monitorare la situazione di Nikola Milenkovic, vecchio pallino dei rossoneri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie della società milanista in vista della sessione invernale del calciomercato, la Fiorentina chiede almeno 20 milioni di euro per il cartellino del 24enne serbo, ma i buoni rapporti con l’agente del giocatore potrebbero favorire il passaggio in rossonero.