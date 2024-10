Milan, occhi su Bonny: un emissario rossonero lo ha visionato durante Como-Parma

Lorenzo Lucca a Udine sta completando il processo di maturazione, ma la sua crescita non è passata inosservata, sia per la Nazionale sia per la Serie A. In particolare la Juventus del dt Cristiano Giuntoli che vanta ottimi rapporti con Gino Pozzo. I primi contatti esplorativi con l’agente del numero 17 (Beppe Riso) - riporta Tuttosport - sono stati positivi. La famiglia Pozzo preferirebbe cedere il proprio gioiello a fine stagione. Se però già a gennaio dovesse arrivare una proposta interessante, le parti potrebbero decidere di valutarla.

Quanto piace Bonny

La prossima estate appare destinato a fare il grande salto in una big pure Ange Yoan Bonny. Il classe 2003 del Parma piace da tempo al Napoli, che aveva provato a prenderlo già ad agosto, tornerà alla carica nei prossimi mesi per consegnarlo a Conte come vice Lukaku.

Nel frattempo, però, le pretendenti sono in aumento: sabato scorso - conclude Tuttosport - l’ha visionato un emissario del Milan in occasione della gara di Como, dove la punta ha realizzato uno splendido gol di tacco. La Juve tre anni fa era stata vicino a ingaggiarlo per la Next Gen e lo conosce bene. Un ritorno di fiamma non è da escludere: intanto gli 007 juventini lo monitoreranno con attenzione.