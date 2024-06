Milan, occhi su Matty Cash: l'Aston Villa potrebbe essere costretta a cedere

vedi letture

Tra i vari obiettivi per il mercato rossonero, un nome in forte rialzo nell'ultima settimana è stato quello di Matty Cash, terzino polacco (nato e cresciuto in Inghilterra) che gioca da quattro anni all'Aston Villa, di cui è titolare inamovibile. Secondo le indiscrezioni, il viaggio di Geoffrey Moncada a Londra nel weekend aveva come protagonista anche il laterale dei Villains che piace al Milan e che al momento viene valutato 25 milioni. Una cifra importante che il club rossonero proverà e crede di poter rifinire verso il basso.

Alleati del Milan, per una volta, potrebbero essere i paletti del Fair Play Finanziario, entro i quali la squadra di Birmingham sarebbe chiamata a rientrare entro fine mese, specialmente dopo che ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Per tale ragione l'Aston Villa potrebbe essere chiamato non solo a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati ma anche a farlo a condizioni favorevoli per gli acquirenti. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport.