Milan, occhi su Milenkovic: Paquetà possibile pedina di scambio

Tra i difensori che piacciono al Milan c’è anche Nikola Milenkovic della Fiorentina. Come riporta Tuttosport, i rossoneri hanno parlato più volte con l’agente Fali Ramadani (lo stesso di Rebic) proprio perché interessati al centrale viola, la cui valutazione è di 35 milioni. Troppi per la società milanista. Tuttavia, si potrebbe aprire un discorso con Paquetà, che piace molto proprio alla Fiorentina. Il brasiliano sarebbe una pedina di scambio gradita al club toscano, ma si dovrebbero trovare i parametri economici per soddisfare il bilancio del Milan, dove Paquetà era registrato a 38 milioni (ad oggi ne sono stati ammortizzati circa 15).