Milan, occhi sul classe 2005 Cyriaque Irié del Dijon

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Milan, sempre molto attento al mercato dei giovani, ha messo gli occhi su Cyriaque Irié, attaccante classe 2005 del Dijon che milita nella Serie C francese. In questa stagione, il giocatore del Burkina Faso ha collezionato 25 presenze nel Championnat National e ha segnato sei gol. Per lui anche una presenza in Coppa di Francia e una rete contro il Doullens.

Cyriaque Irié, nato il 20 giugno 2025, è un mancino che in questa stagione ha giocato sia da prima punta che da attaccante esterno con la maglia della prima squadra del Dijon.