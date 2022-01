Milan, offerto Kulusevski dalla Juventus. Ma dal club rossonero...

Dopo il notevole esborso per portare alla Continassa Dusan Vlahovic la Juventus ha bisogno di "fare spazio" in avanti. Ed ecco perché i bianconeri hanno offerto Dejan Kulusevski al Milan: dal club rossonero però non è ancora arrivato nessun segnale su un'eventuale fattibilità dell'operazione.

Tenendo conto dei tempi ristretti, siamo nell'ultima settimana di mercato, è difficile che un affare del genere vada in porto. Il giocatore inoltre è stato proposto anche all'estero, in particolare in Premier League.