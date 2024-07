Milan, oggi è l'ultimo giorno in cui Leao si può prendere per 175 milioni. Da domani tutti dovranno trattare con i rossoneri

vedi letture

Come riferisce gazzetta.it, oggi, 15 luglio, è l'ultimo giorno in cui è valida la clausola rescissoria da 175 milioni di euro per prendere Rafael Leao dal Milan. Da domani il portoghese non sarà più acquistabile a quella cifra, ma chi lo vorrà dovrà trattare con il club di via Aldo Rossi che non ha intenzione di cedere il suo gioiello, a meno che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interesse dell'Al Hilal, che ha parlato con un intermediario portoghese ma non ha mai fatto un’offerta ufficiale al Milan. Attualmente il giocatore è in vacanza dopo aver giocato l'Europeo con il Portogallo. Poco prima dell'inizio della competizione, il numero 10 milanista ha ricevuto la visita nel ritiro della nazionale di Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero, con cui ha parlato della nuova stagione".