Milan, oggi Kessie prima volta in gruppo: ora accelerata sul rinnovo

Per una serie di coincidenze, ferie e programmi estivi delle Olimpiadi, Franck Kessie fino all’inizio di questa settimana non aveva ancora messo piede a Milanello. Lunedi e martedì l’ivoriano si è allenato in modo individuale al centro sportivo mentre oggi per la prima volta si allenerà insieme ai compagni di squadra. A dieci giorni dall’inizio del campionato Stefano Pioli finalmente avrà il suo mediano per eccellenza, e accanto a lui ci sarà anche Bennacer. L’algerino è guarito dal Covid e ha già ripreso ad allenarsi. Kessie invece ha vissuto un’estate non semplice perché dopo il matrimonio e le vacanze in patria è volato a Tokyo per disputare le Olimpiadi. Ora però è tempo di pensare al rinnovo ed è possibile che ci sia un faccia a faccia tra Maldini e il mediano per provare a chiudere presto la telenovela sul prolungamento. Il giocatore da Tokyo aveva fatto sapere, attraverso l’intervista alla Gazzetta, di essere disponibilissimo al rinnovo, mentre il Milan ha sempre voluto raggiungere un accordo per estendere il contratto. Le parti si stanno parlando e presto arriveranno ad un’intesa. La richiesta è di sei milioni di euro, il Milan è disposto ad accontentare il mediano ma con l’aggiunta di bonus. Presto i rossoneri contano di rinnovare Kessie.