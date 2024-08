Milan, operazione sfoltimento rosa: attenzione ad Adli e Bennacer

Nella conferenza stampa di presentazione di Emerson Royal, tenutasi ieri mattina a Casa Milan, il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic ha ribadito che il club, da qui al 30 agosto, dovrà pensare anche a qualche uscita, in particolar modo per sfoltire una rosa che oggi conta 30 effettivi. Tra questi anche Kalulu ormai in uscita e i due esuberi per eccellenza: Origi e Ballo-Tourè. Ma è probabile che, anche per un discorso di liste, saranno altri i calciatori che saluteranno Milanello prima di settembre.

Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport questa mattina, uno dei principali indiziati in questo senso è Yacine Adli. Il franco-algerino, ieri partito titolare contro il Monza, ha estimatori sia in Arabia che in Premier League. Ma anche Ismael Bennacer non si può definire "tranquillo" in questo senso, specialmente se dovesse arrivare un centrocampista come Fofana. Tra l'ex Empoli e Musah i rossoneri vogliono eventualmente puntare più sull'americano che ha dimostrato grandi potenzialità nella prima stagione ma senza mai averle espresse come avrebbe potuto.