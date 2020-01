Milan, Paquetà in vendita per 35 milioni ma il PSG si è defilato

Il Milan ha messo sul mercato Paquetà, dopo un solo anno in rossonero, poiché non risponde alle caratteristiche utili per il progetto tecnico di Pioli. Per lui i rossoneri sono costretti a chiedere non meno di 35 milioni, visti i 38 spesi per rilevarlo in Brasile. Il Flamengo ha provato a chiedere di poterlo riavere con la formula del prestito, proposta subito bocciata da Maldini e Boban. Anche il PSG si è fatto da parte e dunque per il momento il brasiliano resta ai margini della rosa milanista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.