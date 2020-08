Milan, per Bakayoko si lavora alla cifra del riscatto

Il Milan accelera per Bakayoko. Con il centrocampista c’è già l’intesa sull’ingaggio (3 milioni più bonus) mentre vanno ancora limati alcuni dettagli relativi al diritto di riscatto che dovrà essere inserito nell'accordo tra i club. I rossoneri vorrebbero portare la cifra a 20-22 milioni, mentre il Chelsea continua a chiederne 30 (oltre a una somma per il prestito oneroso). Da via Aldo Rossi filtra ottimismo.