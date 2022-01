Milan, per il difensore serve tempo. Comprarlo sì, purché sia il profilo giusto

È ormai noto da tempo: il Milan, durante il calciomercato di gennaio in corso, cercherà di acquistare un nuovo difensore centrale a causa del lungo infortunio subito da Simon Kjaer. Nel corso delle ultime settimane i nomi accostati sono stati tanti, ma, ad oggi, non è stata conclusa alcuna trattativa.

Una doverosa precisazione

A tal proposito, bisogna subito mettere in chiaro un concetto: a gennaio è già difficile fare i colpi importanti e, anzi, si rischia spesso di spendere cifre oltre budget per giocatori che poi non si rivelano utili alle ambizioni delle squadre; per questo motivo, il Milan non ha e non deve avere fretta: bisogna regalare a Pioli il profilo giusto e non un nome che faccia numero: "Stiamo cercando - aveva dichiarato il tecnico rossonero - un difensore completo, cioè che possa essere in grado di accettare gli 1 vs 1 difensivi con grande tempismo e buona disposizione al coraggio nella fase difensiva. Poi i difensori sono diventati i veri registi di inizio azione; devono cioè avere la capacità di fare la scelta giusta anche in possesso di palla.

I nomi in lista

Per quanto riguarda il dettaglio delle trattative, bisogna registrare l’abbondante difficoltà di arrivare a Botman; il Lille non vuole cedere il giocatore in questa sessione di mercato e chiede cifre folli che il Milan, dal canto suo, non può e non ha in mente di spendere adesso. Complicata anche l’idea Aké: il Manchester City non vuole vendere il giocatore, soprattutto nel mese in corso. Diallo, Slazai, Bailly e Sarr sono tutti altri profili che la società sta valutando, ma, per un motivo o per l’altro, non si evidenziano per ciò che li riguarda novità in positivo; Bremer piace tantissimo, ma se ne parlerà a giugno. La ricerca andrà avanti: il difensore arriverà. Con i tempi giusti.