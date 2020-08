Il Milan, che è vicino a chiudere il ritorno in prestito con diritto di riscatto di Bakayoko, sta valutando il futuro di Rade Krunic, su cui ci sono Torino e Friburgo. Per il momento, come riporta Tuttosport, in via Aldo Rossi non è arrivata nessuna concreta: i rossoneri chiedono almeno 6 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista bosniaco.