Simon Kjaer ma non solo: sempre per la difesa, il Milan ha messo nel mirino anche Andreas Christensen, difensore di proprietà del Chelsea. Il giocatore è finito ai margini del progetto di Lampard e potrebbe lasciare Londra già a gennaio. Come riporta tuttosport, la trattativa intavolata con i Blues e vanno trovate le condizioni per far sì che il giocatore accetti di trasferirsi a Milano.