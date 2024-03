Milan, per la punta serve investire. Ma ci sono anche due idee low cost

Il Milan quest'estate punterà tanto sul nuovo centravanti. A maggior ragione dopo la notizia del possibile addio di Olivier Giroud, la dirigenza rossonera non può sbagliare il colpo là davanti. I nomi che sono stati appuntati sulla lista di via Aldo Rossi sono parecchi e si dividono in due categorie. La Gazzetta dello Sport oggi parla di quelli che più piacciono al Milan ma che, per forza di cose, sono anche i più costosi. Si parla di Viktor Gyokeres dello Sporting, che ha una clausola da 100 milioni. Poi c'è Josua Zirkzee per cui il Bologna chiederà minimo 60 milioni (sempre che il Bayern non lo riscatti a 40). La stessa cifra è il valore che il Feyenoord attribuisce a Santiago Gimenez. E poi c'è Benjamin Sesko il cui prezzo di partenza si attesta sui 50 milioni.

Dunque il club rossonero dovrà muoversi con saggezza e lungimiranza, per far sì che l'investimento sia ripagato. A fronte di questi giocatori, però, la rosea oggi ne presenta altri due, già in orbita rossonera, che potrebbero essere delle soluzioni low cost interessanti. Uno è Serhou Guirassy dello Stoccarda che ha una clausola di circa 20 milioni e che a gennaio è stato a lungo cercato dal Milan prima dell'esplosione di Jovic. L'altro è un vecchio pallino come Jonathan David: l'attaccante canadese non sembra vicino al rinnovo con il Lille e il suo contratto scade nel 2025, per questo potrebbe essere acquistato a prezzo di saldo.