Milan, per la scelta del nuovo difensore si lavora sul lungo termine

Il dopo-Kjaer va scelto con un occhio sul futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport parlando del Milan e, nello specifico, della ricerca di un rinforzo per la difesa. I rossoneri stanno perlustrando il mercato in tutta Europa, ma finora la caccia non ha dato gli esiti sperati. A dire il vero, da Maldini e Massara non sono mai arrivati segnali di reale apertura sull'acquisto di un centrale. Meglio ragionare sul lungo termine che navigare a vista, secondo i dirigenti del Milan.