Milan, per Meité può essere la giornata decisiva: le ultime

Soualiho Meité è il prescelto del Milan per rafforzare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli. Il fatto che il calciatore sia in uscita dal Torino, è stato confermato dallo stesso tecnico granata, Marco Giampaolo, ieri nelle interviste post partita di Coppa Italia: “Questa sera non era a disposizione perché è in partenza”. Tra oggi è domani il Milan porterà avanti il discorso sia con la dirigenza torinese e sia con il procuratore del giocatore. I tre motivi principali per cui il club rossonero vuole Meité sono:

- giocatore pronto subito che non va aspettato

- operazione a basso costo con possibilità di riscatto

- duttilità tattica dato che può giocare sia come mediano in un centrocampo a due, sia come mezzala in un reparto a tre e sia come trequartista