Milan, per Miranda affondo già a gennaio? Può valere 4-5 milioni

Il nome di Juan Miranda è entrato in orbita rossonera quest'estate e sembra destinato a rimanerci ancora per un po'. Il terzino 23enne del Betis Siviglia è stato individuato come papabile rinforzo nel ruolo di vice Theo Hernandez. Al momento lo spagnolo non ha ancora rinnovato il contratto che scade con il club andaluso nel giugno 2024. Quindi il Milan potrebbe aspettare e prenderlo a zero. Però, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, la dirigenza da via Aldo Rossi potrebbe fare un tentativo anche a gennaio, nel mercato di riparazione: con 4-5 milioni si potrebbe convincere la squadra spagnola.