Milan, per Pobega già pronto il rinnovo fino al 2025. Può essere lui il vice Kessie

Il Milan, spiega la Gazzetta dello Sport, è convinto dalla crescita di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe '99 si è messo in mostra col Pordenone in Serie B e in vista della fine del campionato la società rossonera ha già pronta una bozza di rinnovo valida fino al 2025. Il Milan, si legge, porterà probabilmente Pobega in ritiro estivo per testarlo e valutarlo, ma esiste già la sua candidatura a vice Kessie in vista del prossimo campionato.