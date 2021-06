Milan, per Tonali si attende solo il via libera da Elliott

Questa sarà la settimana di Tonali, quella in cui il centrocampista diventerà un giocatore rossonero a titolo definitivo. Come riporta Tuttosport, Milan e Brescia hanno trovato l’accordo sulla base di 10 milioni più il cartellino di Giacomo Olzer, mentre per Lorenzo Colombo si farà eventualmente un discorso a parte. Per la fumata bianca - scrive il quotidiano torinese - si attende solo il via libera da Elliott.