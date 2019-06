Milan, per Torreira strada in salita. Gigio via ma con più soldi

E’ partita da qualche ora la trattativa tra Milan e Psg per la cessione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 è un desiderio dei parigini, già dalla scorsa stagione, e con la regia di Mino Raiola e Leonardo il club francese sta cercando di trovare la condizione migliore per strapparlo ai rossoneri. La prima offerta è stata di 20 milioni più il cartellino di Alphonse Areola, valutato circa 30 milioni. Una proposta che il Milan per ora ritiene non soddisfacente. Il club di via Aldo Rossi non vuole svendere il proprio gioiellino e dunque nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per proseguire la trattativa, ma il Milan chiederà di aumentare la parte fissa. Il destino del portiere di Castellammare di Stabia sembra essere ormai segnato, sarà lui il sacrificato per aiutare la società ad abbassare il rosso in bilancio e soprattutto produrre un’importante plusvalenza in ottica Fair Play Finanziario. Ma il Milan prima di privarsi del suo miglior talento, (ricordiamo che Gigio ha già più di 150 presenze con il Milan), pretenderà la giusta cifra, sicuramente più alta di quanto ha messo sul tavolo il Psg.

Dall’Inghilterra invece aumentano le voci di un’Arsenal intenzionata a chiudere le porte a qualsiasi squadra per Lucas Torreira. Il Milan ci ha provato e ci proverà ancora ma è sempre più difficile arrivare al centrocampista uruguaiano che tornerebbe volentieri a lavorare con Giampaolo. I Gunners però non vogliono cederlo e stanno rifiutando tutte le proposte che arrivano in queste ore. Così il Milan si trova a ragionare su altri profili. Stessa cosa in difesa perché Ozan Kabak ha preferito legarsi allo Schalke 04, declinando la proposta dei rossoneri. Una scelta discutibile, in quanto pure il Bayern aveva tentato il difensore turco, ma evidentemente sono prevalsi motivi economici che hanno portato a scegliere lo Schalke. Maldini e Boban così dovranno mettersi alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa aiutare Romagnoli e Musacchio a inizio campionato, in attesa del ritorno di Caldara.