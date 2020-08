Milan, Pessina resta nella lista dei rossoneri

Matteo Pessina, centrocampista offensivo di proprietà dell'Atalanta che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Verona, è sempre presenta nella lista dei possibili obiettivi di mercato del Milan. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oltre a ricordare che i rossoneri vantano di fatto di uno sconto del 50% sul giocatore per precedenti accordi con il club bergamasco, riferisce anche che ieri è andato in scena a Casa Milan un incontro tra i dirigenti milanisti e Giuseppe Riso, agente di Pessina.