Milan, piace Kamara del Marsiglia ma la valutazione del giocatore è alta

Tra i tanti profili che il Milan segue per il centrocampo spicca in particolare quello di Boubacar Kamara, centrocampista classe '99 del Marsiglia. Il talentuoso mediano, all'occorrenza anche difensore centrale, è in scadenza di contratto a giugno 2022 e piace tanto ai rossoneri. La trattativa con i francesi non è ancora iniziata, e nonostante la situazione contrattuale del giocatore la richiesta è alta: 20 milioni di euro.