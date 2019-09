Milan, piace Malen: nuovi contatti con Raiola

Il Milan è sulle tracce di Donyell Malen, attaccante olandese classe '99 in forza al PSV esploso in questa stagione. La giovane punta ha messo a segno finora 11 gol in 14 presenze, con una media di una rete ogni 77 minuti. Il suo agente è Mino Raiola e, stando a quanto riporta calciomercato.com, interessa ai rossoneri. In realtà il Milan lo segue già dalla scorsa stagione e qualche mese fa ci sono già stati dei contatti fra Raiola, Maldini e Leonardo. È possibile che se ne riparlerà perché il ragazzo rientra perfettamente nei profili cercati da Elliott: giovane, di talento e probabile futura plusvalenza. Tuttavia le grandi prestazioni che sta offrendo in campionato e in Europa League hanno attirato l'attenzione di molto big club europei e il prezzo rischia di schizzare alle stelle: il Milan cercherà comunque di capire quale sarà la cifra richiesta dal club olandese per liberare Malen la prossima estate.