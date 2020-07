Milan, Pioli vota Ibra. Ora Gazidis dovrà sbrogliare la matassa

Stefano Pioli vota Ibrahimovic. Il tecnico rossonero si è espresso più volte in pubblico a favore dello svedese e spera che il Milan possa convincerlo a rinnovare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora toccherà a Gazidis sbrogliare la matassa economica. Zlatan resterebbe volentieri, ed è chiaro che, in quel caso, ci sarebbe poco spazio per nuovi attaccanti, nonostante il Milan sta valutando altri profili.